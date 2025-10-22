Accordo Engie-Apple per l’energia pulita | in due anni 5 nuovi impianti nel Sud Italia

22 ott 2025

L’ottanta per cento dell’energia prodotta sarà destinata all’azienda di Cupertino per coprire le emissioni derivanti dall’utilizzo dei suoi prodotti, mentre la parte restante sarà immessa nella rete nazionale. 🔗 Leggi su Repubblica.it

