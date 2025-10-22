Accoltellata dall’ex marito la vicina | Da un mese l’ex marito si appostava nel parcheggio

Milano, 22 ottobre 2025 – “Erano separati da qualche anno, da tre credo. Il tempo passa così velocemente. Lei non ne poteva più e alla fine l’ha lasciato ”. Parte da qui il racconto di una delle vicine della donna, L.R. di 62 anni, che lotta tra la vita e la morte all’ospedale Niguarda accoltellata dall’ex marito nel parcheggio. Siamo in via Grassini 5, in zona Bruzzano, periferia nord di Milano. Una manciata di chilometri da un altro quartiere della città, Gorla, dove abitava Pamela Genini. Due donne, due uomini e una sottile linea rossa a unire altrettante storie d’amore trasformate in storie dell’orrore a distanza di una manciata di giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

