Accoltellata dall' ex marito | il racconto della vicina

La testimonianza di una delle vicine: "Lei non ne poteva più e lo ha lasciato. Da un mese lui si presentava qui nel parcheggio e guardava sempre da questa parte. Si vedeva che qualcosa in lui non andava". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

