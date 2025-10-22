Accoltellata al volto in strada è gravissima in ospedale
AGI - Una donna italiana di 62 anni, Luciana Ronchi, è stata aggredita dall'ex marito nel quartiere Bruzzano di Milano. L'uomo, Luigi Morcalli, 64 anni, le atteso un agguato sotto casa e l'ha accoltellata più volte al volto e alla spalla. Poi è fuggito a bordo di uno scooter ed è stato arrestato dalla Polizia Locale dopo una caccia durata alcune ore. L'aggressione è avvenuta in via Giuseppina Grassini, in particolare, dalle tracce di sangue sulla strada e le testimonianze. Morcalli tradito dal segnale telefonico. Morcalli è stato rintracciato attraverso il segnale del suo telefono. A quanto si apprende da fonti giudiziarie, gli investigatori hanno trovato la sua auto e poi hanno 'agganciato' il suo telefono che ha riacceso dopo averlo tenuto spento per qualche ora. 🔗 Leggi su Agi.it
