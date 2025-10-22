Accoltellata al volto è gravissima in ospedale Si cerca l' ex marito

Agi.it | 22 ott 2025

AGI - Una donna italiana di 55 anni è stata aggredita da un uomo al quartiere Bruzzano di Milano. La donna, ferita con più coltellate, anche al volto, è stata trasportata in codice rosso in ospedale in condizioni gravissime. Dalle prime informazioni sarebbe stato l' ex marito a colpirla. L'uomo è scappato e sono in corso le ricerche. . 🔗 Leggi su Agi.it

