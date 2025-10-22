Accoltellata al volto dall’ex marito | lui scappa in moto ma viene preso l vicini | Si appostava sotto casa sua da un mese

Aveva spento il telefono e poi lo ha riacceso per pochi istanti. Così la polizia è riuscita ad individuare e bloccare Luigi Morcaldi, 64 anni, accusato del tentato omicidio dell’ex moglie Luciana Ronchi, 62 anni, in via Grassini, a Milano. Gli investigatori avevano già rintracciato la sua auto e poi l’hanno bloccato nel Parco Nord. In un cestino hanno anche trovato e sequestrato il coltello. L’uomo è sotto interrogatorio, negli uffici della Polizia locale, dal pm Giovanni Tarzia, che coordina l’inchiesta col collega Leonardo Lesti. Le urla prima dell’aggressione. « Te ne devi andare di qua », queste le ultime parole gridate dalla donna 62enne, accoltellata in piena faccia sotto casa dall’ex marito e ora in pericolo di vita al Niguarda di Milano. 🔗 Leggi su Open.online

