Accoltellata al volto dall’ex marito | lui è fuggito in moto Le urla prima dei fendenti il pericolo ignorato | Si appostava sotto casa sua da un mese

« Te ne devi andare di qua », queste le ultime parole gridate dalla donna 62enne, accoltellata in piena faccia sotto casa dall’ex marito e ora in pericolo di vita al Niguarda di Milano. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo l’ha aspettata e l’ha colpita al volto. Lei, sanguinante, è riuscita a scappare per una cinquantina di metri tra le auto parcheggiate, ma lui l’ha inseguita per poi colpirla con un nuovo fendente che le ha causato una grossa ferita alla giugulare. E poi altri: gambe, braccia, torace e addome. Lui è fuggito sgommando via sul suo motorino, lei ha cercato di tornare verso casa ma si è accasciata tra due auto, dove è stata trovata. 🔗 Leggi su Open.online