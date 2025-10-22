Accoltellata al volto dall’ex marito | lui è fuggito in moto Le urla prima dei fendenti il pericolo ignorato | Si appostava sotto casa sua da un mese
« Te ne devi andare di qua », queste le ultime parole gridate dalla donna 62enne, accoltellata in piena faccia sotto casa dall’ex marito e ora in pericolo di vita al Niguarda di Milano. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo l’ha aspettata e l’ha colpita al volto. Lei, sanguinante, è riuscita a scappare per una cinquantina di metri tra le auto parcheggiate, ma lui l’ha inseguita per poi colpirla con un nuovo fendente che le ha causato una grossa ferita alla giugulare. E poi altri: gambe, braccia, torace e addome. Lui è fuggito sgommando via sul suo motorino, lei ha cercato di tornare verso casa ma si è accasciata tra due auto, dove è stata trovata. 🔗 Leggi su Open.online
Altre letture consigliate
Una donna di 62 anni è stata accoltellata al volto a Milano, in via Grassini: l'uomo che l'ha aggredita si è dato alla fuga dopo l'accoltellamento - X Vai su X
ULTIM'ORA - Madre accoltellata al volto dal figlio: è gravissima ? https://cityne.ws/YZoS1 - facebook.com Vai su Facebook
Donna accoltellata dall'ex marito, è in pericolo di vita. Lui scappa in scooter dopo l'aggressione. La vicina: «Appostato da un mese sotto casa» - Una donna di 62 anni è stata accoltellata più volte, di cui almeno una al volto, questa mattina, 22 ottobre, in via Grassini, in zona Bruzzano, alla periferia nord di Milano. Come scrive leggo.it
Donna accoltellata a Milano, la testimone: “Da un mese vedevamo l’ex marito appostato sotto casa sua” - Una testimone racconta: 'L'ex marito di Luciana sembrava strano, la controllava sempre. ilfattoquotidiano.it scrive
Milano, vicina donna accoltellata: "Ex marito da un mese appostato sotto casa" - "Io ho sentito un urlo, mi sono affacciata e c'era una ragazza qui che mi ha detto 'quanto l'hanno picchiata! msn.com scrive