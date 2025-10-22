Accoltellata a Milano | è grave una 62enne fermato l’ex marito
Alcuni testimoni avrebbero visto un uomo allontanarsi dal luogo dell'aggressione L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Scopri altri approfondimenti
Un mese di appostamenti, poi l'aggressione: 62enne accoltellata al collo e al torace in strada a Milano, ora è grave. - facebook.com Vai su Facebook
#Milano, donna gravissima dopo essere stata accoltellata: si cerca l'ex marito - X Vai su X
Milano, donna accoltellata a volto e collo: è gravissima. Si cerca l'ex marito - Una donna di 62 anni è stata accoltellata oggi , poco prima delle 10, in via Grassini a Brussano, nell'hinterland di ... iltempo.it scrive
Accoltellata una donna di 55 anni a Milano, è grave. Si cerca l'ex marito - In codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, ha riportato lesioni da taglio volto, all'arto inferiore e superiore ... Come scrive msn.com
Donna accoltellata sotto casa a Milano, fermato l’ex marito della 62enne: era al Parco Nord - Il 62enne è sospettato dell’aggressione all’ex moglie avvenuta nel quartiere di Bruzzano nella mattinata del 22 ottobre. Secondo fanpage.it