Accoltellata a Milano | è grave una 62enne fermato l’ex marito

Alcuni testimoni avrebbero visto un uomo allontanarsi dal luogo dell'aggressione L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

accoltellata milano 232 graveMilano, donna accoltellata a volto e collo: &#232; gravissima. Si cerca l'ex marito - Una donna di 62 anni è stata accoltellata oggi , poco prima delle 10, in via Grassini a Brussano, nell'hinterland di ... iltempo.it scrive

accoltellata milano 232 graveAccoltellata una donna di 55 anni a Milano, &#232; grave. Si cerca l'ex marito - In codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, ha riportato lesioni da taglio volto, all'arto inferiore e superiore ... Come scrive msn.com

accoltellata milano 232 graveDonna accoltellata sotto casa a Milano, fermato l’ex marito della 62enne: era al Parco Nord - Il 62enne &#232; sospettato dell’aggressione all’ex moglie avvenuta nel quartiere di Bruzzano nella mattinata del 22 ottobre. Secondo fanpage.it

