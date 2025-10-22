Accoltellamento Luciana Ronchi a Milano preso l’ex marito 62enne Luigi Morcaldi accusato dell’aggressione | ritrovato nel Parco Nord

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Morcaldi si sarebbe presentato intorno alle 10 sotto l’abitazione della ex moglie in via Grassini. L’uomo avrebbe atteso che la 62enne uscisse di casa per poi assalirla all’improvviso, colpendola più volte con un coltello, anche al volto e al collo. Dopo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

