Accoltellamento fuori il Ruffilli l malessere giovanile sta assumendo proporzioni allarmanti
Riceviamo e pubblichiamo."A bocce ferme, vorrei dire la mia opinione sul fatto gravissimo che ha coinvolto alcuni ragazzi dell'Istituto Ruffilli di Forlì. Giova evidenziare, che ad ogni evento delittuoso si scatena una stura di commenti violenti e razzisti, che vengono pubblicati su Facebook. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Forlì, testimonianze e telecamere al vaglio per l’accoltellamento fuori dal “Ruffilli” - Proseguono le indagini della Polizia di Forlì sul grave episodio avvenuto sabato mattina fuori dall’Istituto “Ruffilli” dove in una rissa tra ... Si legge su corriereromagna.it