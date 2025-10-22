Accessibilità e inclusione | presentazione del progetto per la riqualificazione dei percorsi tra San Paolo e il centro storico di Sansepolcro

Arezzo, 22 ottobre 2025 – Il Comune di Sansepolcro invita la cittadinanza a partecipare all'incontro pubblico di presentazione del progetto di riqualificazione dei percorsi di accessibilità dal quartiere San Paolo al centro storico, in programma venerdì 24 ottobre alle ore 18:30 presso la sala parrocchiale della Chiesa di San Paolo. L'iniziativa rientra nel programma “Toscana Accessibile” e mira a eliminare le barriere architettoniche e migliorare la fruibilità degli spazi pubblici, garantendo una mobilità sicura, sostenibile e inclusiva per tutti, con particolare attenzione alle persone con disabilità motorie o senso-percettive, anziani e famiglie con bambini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Accessibilità e inclusione: presentazione del progetto per la riqualificazione dei percorsi tra San Paolo e il centro storico di Sansepolcro

