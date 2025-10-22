Accadde oggi | 22 ottobre si svolge il Certame coronario

Si tratta di un’antica gara di poesia in lingua volgare ideata da Leon Battista Alberti Il Certame coronario fu una gara di poesia in lingua volgare ideata e svoltasi il 22 ottobre 1441 a Firenze da Leon Battista Alberti, con la collaborazione dei provveditori . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

