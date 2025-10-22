Era stato arrestato a Cremona nel febbraio scorso il 52enne condannato dal Tribunale di Verona a vent’anni di carcere per violenza sessuale su discendente minore di 10 anni e per lesioni gravi, maltrattamenti ed estorsione. Il gup Paola Vacca ha accolto le richieste del pm Maria Federica Ormanni, pena ridotta di un terzo per via del rito abbreviato. L’uomo per due anni ha abusato della figlioletta, che aveva solo cinque anni quando è stata costretta a subire rapporti sessuali completi dal padre che non esitava a picchiare selvaggiamente la moglie, tanto da scheggiarle un dente, chiedendo continuamente soldi, per una cifra alla fine di qualche decina di migliaia di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Abusi sulla figlioletta, rinchiuso in carcere