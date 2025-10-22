Abusi sessuali sulla figlia la Procura indaga il padre | al via l’incidente probatorio

La Spezia, 22 ottobre 2025 – Un’accusa ancora tutta da verificare e provare, una vicenda familiare particolarmente delicata su cui vige il più stretto riserbo ma che nei giorni scorsi ha portato il gip, su richiesta della Procura, a ingaggiare un perito. L’indagine per violenza sessuale che vedrebbe come vittima una ragazzina in età preadolescenziale, portata avanti dal sostituto procuratore Alessandra Conforti, ha portato la magistratura a iscrivere nel registro degli indagati il padre della giovane, che secondo una prima ricostruzione della Procura avrebbe (il condizionale è d’obbligo) allungato le mani sulla ragazzina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Abusi sessuali sulla figlia”, la Procura indaga il padre: al via l’incidente probatorio

