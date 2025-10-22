Abusi edilizi nel Cilento | sequestrate una struttura ricettiva e una casa

I militari in servizio presso il Nucleo Carabinieri Parco di Castellabate hanno eseguito un decreto di sequestro, emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Vallo della Lucania su richiesta della Procura di Vallo della Lucania, di due lotti di terreno: il primo dell'estensione di 4.400.

