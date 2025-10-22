Abusi edilizi nel Cilento | sequestrate una struttura ricettiva e una casa
I militari in servizio presso il Nucleo Carabinieri Parco di Castellabate hanno eseguito un decreto di sequestro, emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Vallo della Lucania su richiesta della Procura di Vallo della Lucania, di due lotti di terreno: il primo dell'estensione di 4.400. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Altre letture consigliate
Da domani in edicola un imperdibile numero de La Nuova Cronaca di Mantova! ? Ecco tre notizie in anteprima per voi: Caso Migliaretto. La Lega presenta un esposto alla Procura per sospetti abusi edilizi ? Solidarietà. Fondazione Cariplo stanzia un - facebook.com Vai su Facebook
Abusi edilizi: quali sono le novità in materia di segnalazioni e trasmissione dati al Ministero dell'Interno? Analisi delle nuove modalità in vigore dal 1° ottobre https://lapostadelsindaco.it/servizi-pubblica-amministrazione/45413/… - X Vai su X
Abusi edilizi e droga: maxioperazione a San Severo, sequestrati 23 immobili nel rione San Bernardino - Operazione congiunta di Polizia di Stato e Polizia locale: denunciate 11 persone, 450 grammi di eroina trovati in casa di una 22enne ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Abusi edilizi, sequestrata porzione di un hotel a Positano - A Positano i carabinieri della compagnia di Amalfi (Salerno) hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo — emesso dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della locale procura — di una ... Riporta ansa.it
Sequestrata la Ciro Immobile Academy: abusi edilizi a Torre del Greco - Sei sotto indagine nell'inchiesta della Procura, ma non c'è l'attaccante del Bologna. Si legge su msn.com