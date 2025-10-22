Abbordaggio Flotilla procura di Roma apre indagine contro ignoti per sequestro di persona e danneggiamento con pericolo di naufragio

Attualmente, il fascicolo è a carico di ignoti, ma non è escluso che dopo le prime testimonianze vi siano iscrizioni formali nel registro degli indagati. In questa fase iniziale, appare invece esclusa l'ipotesi di omissione di tutela da parte della Marina militare italiana, che alcuni attivisti avev.

