Abbonamenti Amt cambia tutto | stop a metro e ascensori gratis

Ilsecoloxix.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le indiscrezioni sulla manovra tariffaria: si parte dal primo novembre. L’obiettivo è salvare l’azienda. Resta l’agevolazione per i ragazzi. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

