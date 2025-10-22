Abbonamenti Amt cambia tutto | stop a metro e ascensori gratis
Le indiscrezioni sulla manovra tariffaria: si parte dal primo novembre. L’obiettivo è salvare l’azienda. Resta l’agevolazione per i ragazzi. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Argomenti simili trattati di recente
Torna " , ": il bando che rimborsa il 25% sugli abbonamenti di bus e treno. Prendere il treno e il bus conviene. Ad Altopascio torna infatti “Cambia aria, risparmia sul tuo abbonamento”, il bando pr - facebook.com Vai su Facebook
#Xbox annuncia grosse novità per i suoi abbonamenti. Cambia tutto, compreso il prezzo! Per gli abbonati #GamePassUltimate tantissimi nuovi giochi (compresi quelli di #UbisoftPlus) ma ben 26€ al mese (dai 18 precedenti!). Le novità di @XboxItalia - X Vai su X
Abbonamenti Amt, cambia tutto. E stop a metro e ascensori gratis - Le indiscrezioni sulla manovra tariffaria: si parte dal primo novembre. Si legge su ilsecoloxix.it
Amt, aumenterà l'abbonamento. Confermate gratuità, ma non per tutti - Dalle prime indiscrezioni è previsto un aumento del prezzo dell'abbonamento annuale, dovrebbero essere confermate le agevolazioni e le gratuità per accedere ai fondi stanziati dal ministero ... Segnala primocanale.it
Amt, rincari in vista per gli abbonamenti: ascensori e metropolitana, la gratuità è in bilico - Prime novità in vigore da novembre, si prospettano agevolazioni in base a 3 fasce di reddito Isee a partire da gennaio ... Da ilsecoloxix.it