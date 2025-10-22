abboccaperta teatro caverna propone spettacoli per bambini ed eventi per adulti

Teatro Caverna torna da novembre a gennaio con la prima parte di Abboccaperta, proseguendo con una proposta variegata e coinvolgente, che spazia da spettacoli per bambini e famiglie a eventi per adulti. Abboccaperta sarà anticipata da due incontri letterari, in cui, oltre alla presentazione dei libri, sarà possibile partecipare ai talk con gli autori. Sabato 25 ottobre alle 21, verrà presentato Ciò che era giusto: un libro di Goffredo Fofi, su Alexander Langer. A qualche mese dalla scomparsa del letterario, giornalista e critico cinematografico Goffredo Fofi, Teatro Caverna lo omaggia presentando questo testo in cui Fofi, amico di Langer, ne ripercorre la vicenda politica e umana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

