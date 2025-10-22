Abbattimento lupi? La PAT usa i bovini come alibi per la mattanza

La Provincia di Trento starebbe utilizzando l’episodio dell’attacco dei lupi a sei bovini adulti avvenuto ad Avio come pretesto per abbattere un maggior numero di esemplari nel territorio trentino. È questa l’accusa rivolta alla provincia da parte degli animalisti della Lega Antivivisezionista. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

