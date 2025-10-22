Abbattimento dei pini a Grignano le associazioni chiedono trasparenza e diffidano la Regione

Triesteprima.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“È necessario fare chiarezza una volta per tutte sui pini abbattuti e su quelli che si intende abbattere nell'ambito del progetto di riqualificazione della baia di Grignano”. Lo hanno detto questa mattina nella sala gialla del Consiglio regionale i consiglieri regionali Giulia Massolino del Patto. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

