Abbassiamola! UeD Maria costretta a censurare Tina Cipollari | cosa è successo

Programmi Tv, la puntata di ieri di Uomini e Donne è iniziata riprendendo la discussione tra Sabrina Zago e Nicola, il cavaliere con cui sta portando avanti una conoscenza. Durante il confronto, come spesso accade, Tina Cipollari non ha resistito alla tentazione di dire la sua, ma questa volta una battuta di troppo ha spinto Maria De Filippi a intervenire in diretta per evitare eccessi. «Abbassiamo Tina.», ha detto la conduttrice, chiedendo di disattivare momentaneamente il microfono dell'opinionista.

