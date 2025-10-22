A13 chiude per l' intero weekend l' uscita Terme Euganee

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ammodernamento del cavalcavia di svincolo, sarà chiusa la stazione di Terme Euganee, in entrata verso Padova, dalle 22:00 di venerdì 24 ottobre alle 5:00 di lunedì 17 novembre, in modalità continuativa. Le attività, che per specifiche ragioni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

