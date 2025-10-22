A12 chiude l’entrata di Cerveteri-Ladispoli verso Roma | ecco quando

Cerveteri, 22 ottobre 2025 – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 21:00 di venerdì 24 alle 3:00 di sabato 25 ottobre, sarà chiusa l’entrata di Cerveteri-Ladispoli, verso Roma. In alternativa si consiglia di entrare a Torrimpietra; dalle 1:00 alle 6:00 di sabato 25 ottobre, sarà chiusa l’uscita di Civitavecchia sud, per chi proviene dalla SS1 Aurelia. In alternativa si consiglia di uscire a Civitavecchia nord. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it