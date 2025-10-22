A volte ritornano | Fdi rilancia un ex Ministro | Sarò capolista
Si accende la battaglia politica: in vista delle prossime elezioni regionali, il partito del Premier Meloni, rilancia un ex Ministro: “Una sfida suggestiva” Dall’addio al grande ritorno, dall’oblio ad un ruolo di primaria importanza. Un ex ministro, che nei mesi scorsi aveva dato le dimissioni, torna prepotentemente in corsa per un ruolo da protagonista. L’annuncio ha scosso il mondo politico ed istituzionale ed ha aperto uno scenario decisamente stuzzicante. – cityrumors.it – La battaglia politica imperversa e le prossime elezioni regionali (dopo quelle che sono andate in scena nelle Marche e che hanno visto il successo della coalizione di centrodestra e quelle in Toscana che hanno confermato il successo del centrosinistra) vedranno presentarsi alle urne gli elettori campani. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
