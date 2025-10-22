A volte ho una vena nazista | il candidato di Trump si ritira dopo i post razzisti
«Certe volte ho una vena nazista ». E poi le battute di stampo suprematista su Martin Luther King e George Floyd. Paul Ingrassia, candidato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, si è dovuto ritirare dalla guida dell’ Office of Special Counsel, il «tutore dell’integrità» del governo federale. In una chat di gruppo con altri repubblicani rivelata da Politico l’avvocato italo-americano se la prendeva con cinesi e indiani. E un partecipante replicava: «Paul appartiene alla Gioventù hitleriana con l’obergruppenführer (un alto grado delle SS, ndr) Steve Bannon ». I post nazisti del candidato di Trump. 🔗 Leggi su Open.online
