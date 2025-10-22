A volte ho una vena nazista | il candidato di Trump si ritira dopo i post razzisti

Open.online | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Certe volte ho una vena nazista ». E poi le battute di stampo suprematista su Martin Luther King e George Floyd. Paul Ingrassia, candidato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, si è dovuto ritirare dalla guida dell’ Office of Special Counsel, il «tutore dell’integrità» del governo federale. In una chat di gruppo con altri repubblicani rivelata da Politico l’avvocato italo-americano se la prendeva con cinesi e indiani. E un partecipante replicava: «Paul appartiene alla Gioventù hitleriana con l’obergruppenführer (un alto grado delle SS, ndr) Steve Bannon ». I post nazisti del candidato di Trump. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

volte ho vena nazista«A volte ho una vena nazista»: il candidato di Trump si ritira dopo i post razzisti - Politico ha pubblicato i post nazisti, suprematisti e negazionisti di Paul Ingrassia. Secondo msn.com

volte ho vena nazista«Ho una vena nazista». I messaggi del candidato di Trump - Paul Ingrassia era il prescelto del presidente per guidare l'Office of Special Counsel. Scrive tio.ch

In Usa è bufera sull’avvocato nominato da Trump, spunta chat in cui dice: “Ho vena nazista” - (Adnkronos) – A pochi giorni dallo scandalo per le chat razziste dei giovani repubblicani, un’altra rivelazione di Politico investe ora un giovane avvocato nominato da Donald Trump alla guida dell’Off ... Scrive pianetagenoa1893.net

Cerca Video su questo argomento: Volte Ho Vena Nazista