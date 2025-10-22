A Vinci comincia l’autunno con la Festa della castagna e una settimana dedicata ai prodotti stagionali

Firenzetoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Vinci comincia ufficialmente l’autunno e il capoluogo offre per questo una settimana di eventi a tema tipici di fine ottobre. Per domenica 26 ottobre il Centro Commerciale Naturale Vincincentro ha organizzato la Festa della castagna (https:www.comune.vinci.fi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

