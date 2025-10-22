Dall’antica Casteldurante allo sconfinato Canada la differenza è notevole ma Giacomo Meliffi, di professione alpinista e guida Alpina, membro del team nazionale Eagle Team del Cai, non si è fatto scoraggiare e per la sua avventura si è mosso a piedi, in idrovolante, in canoa e -ovviamente- arrampicando. Tutto pur di aprire una nuova via. Classe 95, Meliffi ha vissuto a Urbania fino a 21 anni poi la sua passione lo ha portato ad esplorare le Alpi prima e poi le pareti di tutto il mondo. Ora è di base in Val d’Ossola ma ogni volta che può torna a Urbania. Assieme a tre compagni d’avventura (Dario Eynard, David Bacci ed Enrico Vitelli) ha affrontato la parte più selvaggia del Canada con una spedizione alpinistica e scientifica aprendo una nuova via sulla parete di Middle Huey Spire tra le torri granitiche del Cirque of Unclimbables, nel parco nazionale del Nahanni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A tu per tu con gli orsi. Meliffi conquista il Canada