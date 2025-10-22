A Trump manca una vera sponda in Europa per spingere sui negoziati
La data dell'incontro tra il tycoon e Putin a Budapest non è stata ancora stabilita L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
News recenti che potrebbero piacerti
Gaza. Europei e arabi sempre più disillusi: al piano di Trump manca 'l'orizzonte politico' - X Vai su X
Ormai tutti conoscono il cosiddetto piano di pace di Donald Trump in 20 punti, un accordo che dovrebbe portare la pace nella Striscia di Gaza tra Israele e Hamas e porre fine al genocidio. Ma cosa prevede davvero questo piano? E soprattutto: cosa manca pe - facebook.com Vai su Facebook
Trump, manca solo Joe Biden nella nuova Hall of Fame dei presidenti della Casa Bianca. Perché? - Donald Trump ha appena inaugurato un nuovo corridoio di fotografie degli ex presidenti degli Stati Uniti d'America, una sorta di Hall of Fame all'esterno della Casa Bianca in cui compaio tutti i volti ... Segnala ilmessaggero.it
Argentina, Javier Milei in affanno. La sponda Usa di Trump: «Vi aiuteremo» - Pressato dal voltafaccia di molti suoi elettori e dalla fuga massiccia degli investitori, il presidente argentino Javier Milei aveva bisogno di una grossa mano per ridare fiato alla sua ricetta ... Riporta corriere.it
**Mo: Trump, 'abbiamo vera opportunità di grandezza, la realizzeremo'** - "Abbiamo una vera opportunità di grandezza in Medio Oriente. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it