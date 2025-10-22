A tre giorni dal furto riapre il Louvre
Alle 9, con alcune decine di visitatori in fila già da oltre un'ora, il museo più grande e frequentato del mondo ha riaperto gli ingressi e ha lasciato entrare le persone. La galleria di Apollo, dove si trovavano i gioielli di epoca napoleonica custoditi in due teche, è rimasta chiusa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Argomenti simili trattati di recente
Dopo tre giorni di chiusura, il Museo del Louvre ha riaperto le porte ma rimane ancora chiusa la Galleria Apollo, dove si è verificato il clamoroso furto. Domenica, poco dopo l'apertura, quattro criminali si sono introdotti dalla finestra utilizzando un montacarichi - facebook.com Vai su Facebook
Furto al Louvre in pieno giorno. Nel 1911 il precedente della Gioconda e di Peruggia da Dumenza https://varesenews.it/2025/10/furto-al-louvre-in-pieno-giorno-nel-1911-il-precedente-della-gioconda-e-di-peruggia-da-dumenza/2379922/… #louvre #MuseoDe - X Vai su X
Furto al Louvre, riapre il museo dopo tre giorni di chiusura - Dopo tre giorni di chiusura a seguito del furto dei gioielli della collezione di Napoleone, per un valore stimato di 88 milioni di euro, l'istituzione ... Secondo tg24.sky.it
Il Louvre riapre oggi dopo il furto: i ladri volevano dare fuoco al montacarichi, messi in fuga dagli agenti - A tre giorni di distanza dal clamoroso furto della banda che si è introdotta nel Louvre e ha rubato i gioielli della Corona il museo ha riaperto al pubblico ... Segnala fanpage.it
Il Louvre riapre tre giorni dopo il clamoroso furto dei gioielli della corona francese - Gli agenti avrebbero impedito ai ladri di incendiare il montacarichi usato per la fuga ... Si legge su msn.com