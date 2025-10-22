A tre giorni dal furto riapre il Louvre

Alle 9, con alcune decine di visitatori in fila già da oltre un'ora, il museo più grande e frequentato del mondo ha riaperto gli ingressi e ha lasciato entrare le persone. La galleria di Apollo, dove si trovavano i gioielli di epoca napoleonica custoditi in due teche, è rimasta chiusa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - A tre giorni dal furto riapre il Louvre

