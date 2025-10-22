A Strasburgo i Cinquestelle votano contro la risoluzione che condanna il dittatore amico di Putin

A forza di gridare “onestà onestà”, nel Movimento 5 Stelle si son persi per strada la libertà. Dal Parlamento europeo arriva una vicenda che definisce assai bene quanto, a sinistra, per qualcuno le idee da che parte stare sul piano internazionale non siano chiare per niente. A Strasburgo è stata approvata una risoluzione che condanna la repressione dei dissidenti in Bielorussia e denuncia le violazioni dei diritti umani da parte del regime di Lukashenko. Quest'ultimo, nel testo non viene riconosciuto come presidente legittimo. Il testo chiedeva anche la liberazione dei prigionieri politici e incoraggia l'Unione Europea a rafforzare il sostegno alla società civile e ai media indipendenti bielorussi, oltre all'indagine sui crimini contro l'umanità. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - A Strasburgo i Cinquestelle votano contro la risoluzione che condanna il dittatore "amico" di Putin

Altre letture consigliate

Strasburgo ha votato: von der Leyen due volte salva, poi passa la mozione per abbattere droni russi e costruire bunker - Così Vannacci vota la sfiducia della Sinistra, M5s appoggia quella dei Patrioti. Si legge su huffingtonpost.it

Russia, Von der Leyen: contro di noi guerra ibrida "Dobbiamo rispondere" - C'è "Una zona grigia deliberata e mirata", e l'Unione Europea è "Al fianco di ogni Stato membro preso di mira", così la presidente della Commissione Europea nella plenaria del Parlamento Europeo ... Segnala rainews.it