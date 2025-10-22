A Spoltore si celebra la giornata nazionale dell’afasia e si sensibilizza sulla difficoltà di linguaggio

Sabato 25 ottobre alle ore 18.30, in concomitanza con la giornata nazionale dellafasia, lo spazio sociale di Spoltore ospiterà “Le parole dell’afasia”, un incontro organizzato dall’associazione Aita Abruzzo, con il patrocinio del comune.In programma una performance teatrale a cura dell'attrice e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

spoltore celebra giornata nazionaleA Spoltore si celebra la giornata nazionale dell’afasia e si sensibilizza sulla difficoltà di linguaggio - “L'afasia è una difficoltà del linguaggio che ha natura cerebrale” - Come scrive ilpescara.it

