A Spoltore si celebra la giornata nazionale dell’afasia e si sensibilizza sulla difficoltà di linguaggio

Sabato 25 ottobre alle ore 18.30, in concomitanza con la giornata nazionale dell’afasia, lo spazio sociale di Spoltore ospiterà “Le parole dell’afasia”, un incontro organizzato dall’associazione Aita Abruzzo, con il patrocinio del comune.In programma una performance teatrale a cura dell'attrice e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

