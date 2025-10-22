A San Paolo d’Argon | Quando avvisai tutti gli agenti il blitz sulle auto andò a vuoto
IL CASO. La vicecomandante dell’Unione al processo all’ex vigile accusato di aver avvisato dei controlli una famiglia che vendeva auto per strada. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Questo sabato 25 Ottobre la ICW fa il suo ritorno in quel di San Paolo d'Argon (Bergamo), con uno dei suoi Grandi Classici, il Trofeo ICW il Numero Uno, il torneo più prestigioso e importante dell'intero panorama italiano. Per tanto è doveroso annunciare il pri - facebook.com Vai su Facebook
A San Paolo d’Argon: «Quando avvisai tutti gli agenti il blitz sulle auto andò a vuoto» - San Paolo d'Argon, il processo all’ex vigile accusato di aver avvisato dei controlli una famiglia che vendeva auto per strada. Scrive ecodibergamo.it