Firenze, 22 ottobre 2025 - Uno spazio dove i protagonisti sono i giovani, gli adolescenti tra gli 11 e 18 anni, ma anche maggiorenni tra i 18 e i 21 anni. Aggregazione, attività educative, prevenzione dell’abbandono scolastico, tirocini di inclusione, accompagnamento psicologico rivolto a genitori e figli, solo alcune delle opportunità che qui si potranno trovare. È “DesTEENazione” il nuovo spazio multifunzionale che nasce al primo piano del centro commerciale di San Donato in locali di proprietà del Comune. L’inaugurazione oggi, al termine degli interventi di riqualificazione, alla presenza della sindaca Sara Funaro, del viceministro al Lavoro e Politiche sociali Maria Teresa Bellucci, dell’assessore al Welfare e presidente della Società della Salute di Firenze Nicola Paulesu, dell’assessora alle Politiche Giovanili Letizia Perini, dell’assessore al Patrimonio Dario Danti, dei tecnici che hanno curato i lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A san Donato nasce “DesTEENazione”, centro polifunzionale per adolescenti e giovani