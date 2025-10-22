A ruota libera il Salento Ionico si riscopre in bicicletta tra letteratura e natura
LEVERANO – Letteratura, natura e mobilità sostenibile si incontrano nel Salento Ionico con la rassegna “A ruota libera - Autumn edition”. Tre appuntamenti promossi dalla Cooperativa di Comunità di Leverano, nell’ambito del progetto “Costruire Legàmi: per un turismo di comunità”, con il sostegno. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
A ruota libera, il Salento Ionico si riscopre in bicicletta tra letteratura e natura - Al via da giovedì 23 ottobre tre appuntamenti tra cultura, cicloturismo e progettazione del territorio nell’ambito dei laboratori promossi dalla Cooperativa di Comunità a Leverano ... Scrive lecceprima.it
