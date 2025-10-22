A Roma è evaso un detenuto particolarmente violento | è caccia all' uomo
Un detenuto, cittadino romeno di 20 anni, è evaso sfruttando l'occasione di una visita medica all'ospedale San Filippo Neri di Roma. L'uomo, secondo quanto appreso da RomaToday, è accusato di furti consumati con violenza. A dare l'allarme è stato il personale sanitario. Del caso sono stati. 🔗 Leggi su Today.it
