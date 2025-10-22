A Roma è evaso un detenuto particolarmente violento | è caccia all' uomo

Today.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un detenuto, cittadino romeno di 20 anni, è evaso sfruttando l'occasione di una visita medica all'ospedale San Filippo Neri di Roma. L'uomo, secondo quanto appreso da RomaToday, è accusato di furti consumati con violenza. A dare l'allarme è stato il personale sanitario. Del caso sono stati. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

roma 232 evaso detenutoDetenuto evade dall’ospedale Filippo Neri a Roma - Un ragazzo romeno di 21 anni &#232; fuggito dall’ospedale mentre era in cura. Riporta rainews.it

roma 232 evaso detenutoSappe, detenuto evade dall'ospedale San Filippo Neri a Roma - "Un detenuto romeno, 21 anni, ristretto nel carcere minorile di Roma, Casal del Marmo, &#232; evaso poche ore fa dall'Ospedale San Filippo Neri della Capitale, dove era ricoverato". Secondo ansa.it

roma 232 evaso detenutoRoma, un detenuto &#232; evaso durante una visita medica in ospedale - Sulle sue tracce gli agenti della polizia penitenziaria ... Riporta romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Roma 232 Evaso Detenuto