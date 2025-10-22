A Realpolitik torna Maurizio Landini
A meno di un mese di distanza, torna questa sera, mercoledì 22 ottobre, nella nuova Realpolitik di Rete 4, il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, per un’intervista con il padrone di casa Tommaso Labate. Anticipazioni e ospiti del 22 ottobre 2025. Nel nuovo appuntamento, focus sulle recenti tensioni tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Spazio, inoltre, al ruolo del presidente americano Donald Trump nella fragile tregua a Gaza e nello spiraglio di pace in Ucraina. Nel corso della serata, un approfondimento sull’aumento dei casi di femminicidio in Italia, alla luce delle ultime notizie di cronaca sulla morte di Pamela Genini. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
News recenti che potrebbero piacerti
*[ZONA SICUREZZA]* Si torna alla doppia convocazione per i Consigli comunali di Frosinone. Fine dell'ostentazione muscolare e ritorno alla Realpolitik. Basteranno 12 voti per governare - X Vai su X
L’intervista al Segretario Generale della CGIL Maurizio Landini sarà al centro del nuovo appuntamento di mercoledì 22 ottobre, con “Realpolitik” condotto da Tommaso Labate in prima serata su Retequattro. Nel corso della serata focus sulle recenti tensioni tr - facebook.com Vai su Facebook
Realpolitik, anticipazioni di stasera 22 ottobre: tra gli ospiti Maurizio Landini, Nicola Fratoianni, Roberto Occhiuto, Gianrico Carofiglio e Federico Rampini - Si rinnova l'appuntamento con Realpolitik, il talk show condotto da Tommaso Labate tornerà stasera - Si legge su corrieredellumbria.it
MEDIASET – RETEQUATTRO * “REALPOLITIK” – 22/10: «LANDINI A TUTTO CAMPO, TRA POLITICA E LAVORO, LABATE LO INTERVISTA, GHISLERI ANALIZZA I SONDAGGI» (VEDI-SEGUI ... - L'intervista al Segretario Generale della CGIL Maurizio Landini sarà al centro del nuovo appuntamento di domani, mercoledì 22 ottobre, con "Realpolitik" ... Secondo agenziagiornalisticaopinione.it
Live In, Landini: "Meloni cortigiana? Lo ridirei precisando il contesto" - Ospite di Live In, il segretario della Cgil torna a precisare il senso delle sue parole rivolte alla presidente del Consiglio, definita "cortigiana" nel contesto della firma del documento per la pace ... Segnala tg24.sky.it