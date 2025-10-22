A Ragogna una festa di Halloween all' insegna del riciclo

Una Festa di Halloween per tutte le età. L’appuntamento, organizzato dalla La Pro Loco di Ragogna, è per venerdì 31 ottobre dalle ore 17.00 nel parco festeggiamenti del capoluogo. Una festa all’insegna della fantasia, del riciclo e della tradizione quella dell’edizione 2025 intitolata “Sulle note. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dopo la meravigliosa esperienza della sfilata alla festa delle Orchidee siamo lieti di presentare gli abiti anni 60 indossati dalle nostre nonne nella magnifica location del Castello di San Pietro di Ragogna - facebook.com Vai su Facebook

Festa in piazza a Bagnacavallo per celebrare Halloween all’insegna del divertimento dei bambini - Anche in questo ottobre 2025 Bagnacavallo allestirà la grande festa di BagnacavHalloween, ... ravennanotizie.it scrive

Halloween: origine e significati della festa più spaventosa dell’anno - Tutti conoscono Halloween, la festa che si celebra il 31 ottobre, la vigilia di Ognissanti, all’insegna di zucche intagliate con espressioni minacciose; costumi spaventosi da mostri, fantasmi, streghe ... Come scrive panorama.it

Halloween: la festa che ci insegna a ridere della paura - La festa di Halloween ha radici celtiche e appartiene alla cultura anglosassone e non a quella latina e mediterranea: è comunque ormai un fenomeno globale, anche se in questi ultimi anni ha fatto ... Segnala tgcom24.mediaset.it