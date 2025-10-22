A Ragogna una festa di Halloween all' insegna del riciclo

Udinetoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una Festa di Halloween per tutte le età. L’appuntamento, organizzato dalla La Pro Loco di Ragogna, è per venerdì 31 ottobre dalle ore 17.00 nel parco festeggiamenti del capoluogo. Una festa all’insegna della fantasia, del riciclo e della tradizione quella dell’edizione 2025 intitolata “Sulle note. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

ragogna festa halloween insegnaFesta in piazza a Bagnacavallo per celebrare Halloween all’insegna del divertimento dei bambini - Anche in questo ottobre 2025 Bagnacavallo allestirà la grande festa di BagnacavHalloween, ... ravennanotizie.it scrive

Halloween: origine e significati della festa più spaventosa dell’anno - Tutti conoscono Halloween, la festa che si celebra il 31 ottobre, la vigilia di Ognissanti, all’insegna di zucche intagliate con espressioni minacciose; costumi spaventosi da mostri, fantasmi, streghe ... Come scrive panorama.it

Halloween: la festa che ci insegna a ridere della paura - La festa di Halloween ha radici celtiche e appartiene alla cultura anglosassone e non a quella latina e mediterranea: è comunque ormai un fenomeno globale, anche se in questi ultimi anni ha fatto ... Segnala tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Ragogna Festa Halloween Insegna