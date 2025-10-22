A Pontedera torna Carboot il mercatino di vendita e scambio dell' usato
E’ in dirittura di arrivo l’edizione di Ottobre di Carboot, il mercatino di vendita e scambio di oggetti usati organizzato, dal settembre 2024, l’ultimo sabato di ogni mese a Pontedera da Ecofor Service Spa, azienda specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
