A Pescara una masterclass di Michael Angelo Batio il leggendario chitarrista dei Manowar

Ilpescara.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli appassionati di chitarra elettrica, e non solo, potranno partecipare a un’esclusiva masterclass con il leggendario chitarrista dei Manowar: Michael Angelo Batio.Il celebre “shredder” sarà ospite della accademia di musica Lizard di Pescara per una masterclass mercoledì 29 ottobre alle ore 17. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

