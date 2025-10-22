A Pescara una masterclass di Michael Angelo Batio il leggendario chitarrista dei Manowar
Gli appassionati di chitarra elettrica, e non solo, potranno partecipare a un’esclusiva masterclass con il leggendario chitarrista dei Manowar: Michael Angelo Batio.Il celebre “shredder” sarà ospite della accademia di musica Lizard di Pescara per una masterclass mercoledì 29 ottobre alle ore 17. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
