A Padula inizia Incontri d’Arte sabato appuntamento con il Body Painting di Giuseppe Ligrani
"Incontri d’Arte" è una rassegna culturale nata dalle passioni per l'arte di Valentina Curcio, tattoo artist di Buonabitacolo e dall'idea e progettualità di Saverio Langone, shop manager e organizzatore di eventi. Si tratta di sei eventi tra il 2024 e il 2025 che avranno inizio sabato prossimo a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
