A Orsara torna l’appuntamento con i ‘Fucacoste e cocce priatorje’
A Orsara di Puglia torna l’appuntamento con i ‘Fucacoste e cocce priatorje’, vale a dire la ricorrenza dei Falò e Teste del Purgatorio.Quest’anno, la notte del 1° novembre arriva di sabato, e i ‘Fucacoste e cocce priatorje’ si situano dentro un lungo ponte settimanale che arriva fino a domenica 2. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
FALÒ E TESTE DEL PURGATORIO ? A Orsara di Puglia dalla notte dei tempi ogni 1° novembre si celebrano “Fucacoste e cocce priatorje”. Decine di fuochi e centinaia di zucche intagliate e con un lumino al loro interno, per tutta la notte, illuminano ogni - facebook.com Vai su Facebook