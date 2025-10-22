A Orsara torna l’appuntamento con i ‘Fucacoste e cocce priatorje’

A Orsara di Puglia torna l’appuntamento con i ‘Fucacoste e cocce priatorje’, vale a dire la ricorrenza dei Falò e Teste del Purgatorio.Quest’anno, la notte del 1° novembre arriva di sabato, e i ‘Fucacoste e cocce priatorje’ si situano dentro un lungo ponte settimanale che arriva fino a domenica 2. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it