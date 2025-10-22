A Novara una mostra fotografica dedicata agli scatti di Carlo Verri

22 ott 2025

Carlo Verri, fotografo jazz di fama internazionale presenta al Castello di Novara la mostra inedita "Carlo Verri. Retrospettiva, musica, teatro, cultura, street photography", con oltre 100 fotografie scattate nei suoi 40 anni di carriera a musicisti, attori e registi italiani e internazionali.La. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

