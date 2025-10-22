A Napoli la Santa Messa in inglese
Napoli sempre più città turistica e soprattutto internazionale. L’accoglienza di milioni di visitatori stranieri durante l’anno non deve riguardare solo musei, ristorazione e altri servizi, ma anche altri settori come quello religioso. Infatti a partire da domenica 26 ottobre, tutte le domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali, alle ore 9,30, nella chiesa di Santa Maria . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
