A Napoli la Convention dei consulenti del lavoro Il Consiglio nazionale compie 60 anni

Si apre domani a Napoli la convention dei consulenti del lavoro, che quest’anno celebra i sessant’anni del Consiglio nazionale. Una tre giorni di confronti e approfondimenti dedicati al futuro della professione, alle opportunità della digitalizzazione ma anche all’inclusione lavorativa dei detenuti, con la partecipazione di esponenti delle istituzioni e del mondo del lavoro. La prima giornata dell’appuntamento, in programma alla Stazione Marittima di Napoli fino al 25 ottobre, sarà dedicata a un confronto interno alla categoria, con l’assemblea dei consigli provinciali, mentre le successive saranno aperte al pubblico e vedranno la presentazione di due ricerche inedite – sull’evoluzione e le prospettive della professione e sui tirocini della Fondazione Lavoro – e la firma di due protocolli d’intesa, con il consiglio di presidenza della giustizia tributaria e con l’Organizzazione internazionale del lavoro dell’Onu. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

