A Napoli debutta VIPES | classici in collisione e risate sul mestiere d’attore
Al Teatro Serra di Fuorigrotta, a Napoli, debutta VIPES, commedia di Angelo Perotta e Melania Pellino sulla vita degli attori. Produzione Comic Art, in scena sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, per una serata che incrocia identità, tradizione e classici rimessi al centro con spirito contemporaneo. Quando e dove Il pubblico è atteso sabato . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
