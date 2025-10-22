A Monza il concerto di Konstantin Emelyanov ragazzo prodigio della musica

Il ragazzo prodigio della musica classica si esibisce a Monza. L'appuntamento è per domenica 26 ottobre alle 17 al Teatro Manzoni: il pianista Konstantin Emelyanov, vincitore del Concorso Pianistico Internazionale Rina Sala Gallo 2024, incontra l'Orchestra da Camera Canova diretta da Enrico. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

