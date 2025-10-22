A Mirabilandia la cerimonia per gli oscar del divertimento
Quello dei Parchi divertimento è un settore importante e in crescita: conta circa 230 imprese attive in Italia (tra parchi avventura, tematici, acquatici e faunistici) e vanta numeri in crescita in termini di offerta e visitatori. Questo mondo si è riunito pochi giorni fa a Mirabilandia (alle porte di Ravenna) per il suo meeting annuale: una due-giorni con oltre 200 partecipanti, per analizzare le tendenze, tracciare le strategie e annunciare le novità per il futuro. All’evento, cui ha partecipato anche il ministro del Turismo Daniela Santanchè, è stato presentato l’Osservatorio AssoParchi, che dovrà fornire dati concreti e affidabili per orientare le scelte imprenditoriali e politiche del futuro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
