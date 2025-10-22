A Messina nascerà un Centro per la giustizia riparativa
Il ministero della Giustizia ha sottoscritto oggi i protocolli di intesa con Regioni, Province e Comuni, distribuiti su tutto il territorio nazionale, che istituiranno e gestiranno 36 Centri per la giustizia riparativa. Lo sottolinea lo stesso ministero che si è avvalso delle 26 Conferenze locali. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
