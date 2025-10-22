A Mesagne sciolto il consiglio comunale | nominato commissario prefettizio

Brindisireport.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MESAGNE - Il commissariamento della città di Mesagne è stato affidato alla vice prefetto vicario Maria Antonietta Olivieri, almeno fino alle prossime elezioni amministrative che si svolgeranno con ogni probabilità nella primavera del 2026. Si tratta di un ritorno a Mesagne per la vice prefetto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

La “maledizione” su Roccaforzata: sciolto il consiglio comunale per la terza volta dal 2018, arriva il commissario - Per la terza volta di fila, dal 2018 ad oggi, a Roccaforzata il consiglio comunale è sciolto dando così via libera al commissario prefettizio. Scrive quotidianodipuglia.it

Stop a lavori Consiglio comunale Napoli, manca numero legale - La richiesta di verifica dei presenti in aula è stata avanzata dal capogruppo di Forza Italia, Iris Savastano. Lo riporta ansa.it

San Siro: domani in Consiglio comunale la delibera sulla vendita - Inizia domani in Consiglio comunale a Milano il dibattito sulla delibera relativa alla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Mesagne Sciolto Consiglio Comunale