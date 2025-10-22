A Mesagne sciolto il consiglio comunale | nominato commissario prefettizio
MESAGNE - Il commissariamento della città di Mesagne è stato affidato alla vice prefetto vicario Maria Antonietta Olivieri, almeno fino alle prossime elezioni amministrative che si svolgeranno con ogni probabilità nella primavera del 2026. Si tratta di un ritorno a Mesagne per la vice prefetto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
