A Melpignano nasce il centro di documentazione della musica popolare

Lecceprima.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Melpignano si conferma cuore pulsante della cultura salentina. Conclusi i lavori di riordino e schedatura del Fondo Chiriatti, una delle più preziose raccolte documentarie su etnomusicologia e tarantismo del Sud Italia, il Comune annuncia l’apertura del Centro di Documentazione della Musica. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

