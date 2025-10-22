A Melpignano nasce il centro di documentazione della musica popolare
Melpignano si conferma cuore pulsante della cultura salentina. Conclusi i lavori di riordino e schedatura del Fondo Chiriatti, una delle più preziose raccolte documentarie su etnomusicologia e tarantismo del Sud Italia, il Comune annuncia l’apertura del Centro di Documentazione della Musica. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
